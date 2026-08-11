Spoorlaan Drunen acht weken afgesloten voor werkzaamheden

De Spoorlaan in Drunen is vanaf maandag 24 augustus tot vrijdag 9 oktober afgesloten tussen de Kastanjelaan-West en de rotonde bij de Stationsstraat. Aannemerscombinatie Mourik-BESIX voert hier werkzaamheden uit voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

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In Drunen wordt de Spoorlaan aangepakt om de weg klaar te maken voor een toekomstige doortrekking richting de Zeedijk. De kruising wordt aangepast, duikers worden aangebracht en er worden enkele bomen gekapt. De werkzaamheden starten op 24 augustus om zeven uur ’s ochtends en duren tot 9 oktober, vier uur ’s middags.

Tijdens de werkzaamheden is het deel van de Spoorlaan tussen de Kastanjelaan-West en de rotonde bij de Stationsstraat afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Lipsstraat, Duinweg, Beethovenlaan en Statenlaan. Voor bewoners blijven de woningen bereikbaar.

Project Gebiedsontwikkeling

De werkzaamheden maken deel uit van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Dit project richt zich op een betere doorstroming van verkeer en aanpassingen in de infrastructuur. Het wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Mourik-BESIX.

Volgens de gemeente Heusden is er een bewonersbrief verspreid met meer informatie, waaronder een kaartje met de omleidingsroute. Het project is ook te volgen via de BouwApp.