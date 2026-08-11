Rijen: Vergunning voor verbreden in- en uitrit spoorzone

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het verbreden van de zuidelijke in- en uitrit bij de spoorzone aan de Julianastraat in Rijen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders hebben toestemming gegeven voor aanpassingen aan de T-splitsing bij de spoorzone, gelegen aan de Julianastraat 5 in Rijen. Het besluit is op 7 augustus 2026 verzonden.

Deze verandering maakt het mogelijk om het verkeer beter te laten doorstromen op deze locatie. Dit kan belangrijk zijn voor de bereikbaarheid in het gebied rond de spoorzone.