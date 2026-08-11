Containers in gemeente Vught worden eerder geleegd vanwege hitte

Van woensdag tot en met vrijdag worden containers al vanaf half zeven geleegd vanwege het hitteprotocol. Dit geldt voor de afvalinzameling van de Afvalstoffendienst. De maatregel is genomen om medewerkers veilig te laten werken bij hoge temperaturen.

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Door het hitteprotocol begint de afvalinzameling woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 augustus eerder dan normaal. Containers worden vanaf half zeven ’s ochtends geleegd. Dit is ruim vóór de gebruikelijke starttijd, zodat medewerkers hun werk kunnen verrichten voordat het te warm wordt.

De Afvalstoffendienst roept inwoners op om hun container de avond van tevoren aan de straat te zetten. Op die manier kan iedereen ervoor zorgen dat zijn afval tijdig wordt opgehaald. Het hitteprotocol is een voorzorgsmaatregel die speciaal geldt bij warme weersomstandigheden.

Veilig werken in de hitte

Met de aangepaste werktijden kunnen de medewerkers de piek van de warmte vermijden. Dit helpt om hun gezondheid te beschermen en zorgt voor een verantwoorde werkomgeving. De Afvalstoffendienst benadrukt dat deze aanpak nodig is om veilig te blijven werken tijdens extreme hitte.

Het hitteprotocol is niet standaard, maar wordt ingevoerd op dagen waarop de temperatuur hoog oploopt. In Vught is de maatregel deze week van kracht, waarbij de afvalinzameling eerder op gang komt dan normaal.