Water bij 't Zand in Alphen-Chaam veilig om te zwemmen

De waterkwaliteit bij 't Zand in Alphen-Chaam voldoet weer aan de normen. Uit controles blijkt dat de hoeveelheid blauwalg onder de gestelde grens ligt.

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De Omgevingsdienst heeft onlangs de waterkwaliteit bij 't Zand gecontroleerd. De metingen tonen aan dat er geen gevaar is voor blauwalg, omdat deze onder de norm blijft. Zwemmen in het natuurwater is daardoor weer mogelijk.

Toch wordt aangeraden om altijd de actuele situatie te controleren voordat je gaat zwemmen. Op de website www.zwemwater.nl kun je zien of er nieuwe updates zijn over de waterkwaliteit. Zwemmen in natuurwater blijft namelijk altijd op eigen risico.

't Zand, gelegen in Alphen-Chaam, trekt op warme dagen veel bezoekers die willen genieten van het water en het strand. Het is belangrijk dat recreanten goed voorbereid zijn en weten dat de omstandigheden kunnen veranderen.

Voor wie van plan is om een duik te nemen, is het slim om vooraf te checken of alles in orde is. Dit kan eenvoudig via de genoemde website. Zo voorkom je vervelende verrassingen en kun je optimaal genieten van je bezoek aan 't Zand.