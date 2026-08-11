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Opslag van grond gemeld in Heeswijk-Dinther

Vandaag om 09:52

In Heeswijk-Dinther is een melding gedaan voor het opslaan van grond op Hoog-Beugt 15.

Gevonden voor jou

De gemeente Bernheze heeft op 30 juli 2026 een melding ontvangen voor het opslaan van grond. Het gaat om een locatie aan de Hoog-Beugt 15 in Heeswijk-Dinther.

Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het besluit heeft invloed op de bodem en het milieu. Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen kunnen mensen terecht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord.

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