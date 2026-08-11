Kamerverhuur met vijf kamers in Eindhoven moet worden gelegaliseerd

Er is een aanvraag gedaan om kamerverhuur met vijf kamers aan de 1e Franklinstraat in Eindhoven te legaliseren. De aanvraag is op 6 augustus ontvangen.

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De eigenaar van een pand aan de 1e Franklinstraat 18 in Eindhoven wil kamerverhuur voor vijf kamers legaliseren. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij de gemeente Eindhoven. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 6 augustus 2026 bij de gemeente binnenkwam.

De aanvraag heeft zaaknummer EHV-ZP2026-007702. Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving en kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Het adres is niet openbaar toegankelijk voor inzage.