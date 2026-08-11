Luifel op Kleine Berg in Eindhoven wordt gelegaliseerd

De eigenaar van een pand aan de Kleine Berg in Eindhoven heeft een vergunning aangevraagd om een bestaande luifel officieel te legaliseren.

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De aanvraag voor het legaliseren van de luifel is op 6 augustus 2026 ontvangen door de gemeente. Het gaat om een luifel die al aanwezig is bij het pand op het adres Kleine Berg 61A in Eindhoven.

De vergunningaanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag.