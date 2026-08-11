Van Rooijen Beheer saneert bodem op Achtseweg Noord in Eindhoven

Van Rooijen Beheer gaat de bodem saneren op een nieuwbouwlocatie aan de Achtseweg Noord in Eindhoven. De melding voor deze werkzaamheden is op 23 juli gedaan bij de gemeente.

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Op een terrein aan de Achtseweg Noord in Eindhoven wordt de bodem aangepakt door Van Rooijen Beheer. Het gaat om het saneren en graven in grond met een kwaliteit die boven de interventiewaarde ligt. De locatie wordt klaargemaakt voor nieuwbouw.

De melding is verwerkt volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit is een verplichte kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het aan de procedure gekoppelde zaaknummer is Z-2026-012462. Bedrijven zijn verplicht melding te maken van dergelijke activiteiten, omdat ze invloed hebben op de bodemkwaliteit en het milieu.