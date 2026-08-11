Vergunning aangevraagd voor Openbare Verkoop in Berghem

Voor de Openbare Verkoop in Berghem is een vergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland op 25 oktober aan de Sportstraat.

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De gemeente Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor de Openbare Verkoop in Berghem. Dit evenement moet plaatsvinden op 25 oktober 2026 aan de Sportstraat 3. De aanvraag, met kenmerk CLZ-00025859, is ingediend op 1 augustus.

Gemeente Oss zal binnen acht weken beslissen over deze vergunningaanvraag, mits alle benodigde documenten compleet zijn. Het besluit wordt daarna gepubliceerd in het gemeenteblad. Tot die tijd kun je geen officieel bezwaar maken, maar wel de aanvraag inzien en een reactie geven.

Meer informatie over de aanvraag kun je opvragen bij de gemeente Oss. Hiervoor kun je op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags een afspraak maken.