Kraan mag geplaatst worden voor dakkapel in Sint-Oedenrode

Op 7 augustus heeft de burgemeester van Meierijstad toestemming gegeven voor het plaatsen van een kraan op Houtsebeemd 7 in Sint-Oedenrode. De kraan wordt op 24 en 25 augustus gebruikt voor het plaatsen van een dakkapel.

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De gemeente Meierijstad heeft een ontheffing verleend voor het tijdelijk plaatsen van een kraan op Houtsebeemd 7 in Sint-Oedenrode. De werkzaamheden vinden plaats op 24 en 25 augustus 2026 en zijn bedoeld voor het plaatsen van een dakkapel op het genoemde adres.

Het besluit is op 7 augustus 2026 genomen en geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-3286. Hiermee krijgt de aanvrager toestemming om de kraan op de genoemde data te gebruiken.