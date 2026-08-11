Woningaanvraag Langstraat in Schijndel bij gemeente Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen om een woning te bouwen aan de Langstraat in Schijndel. De aanvraag werd ingediend op 6 augustus 2026.

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Het gaat om een vergunning voor de bouw van een woning aan de Langstraat in Schijndel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3813.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling tijdelijk worden stopgezet.