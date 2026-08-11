Ondergrondse afvalcontainers gepland aan Enschotsestraat in Tilburg

Tilburg krijgt een set ondergrondse afvalcontainers en een gft-cocon aan de Enschotsestraat. Het besluit is onderdeel van een project van VOF Spaendonck.

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Het Brabants Afval Team (BAT) heeft in april 2026 een ontwerp-aanwijzingsbesluit genomen om drie ondergrondse afvalcontainers en een gft-cocon te plaatsen aan de Enschotsestraat in Tilburg. Dit gebeurt in opdracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg en maakt deel uit van het project VOF Spaendonck.

Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage na de bekendmaking. Geïnteresseerden kunnen de documenten bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl of in de Stadswinkel Centrum in Tilburg. De inzageperiode biedt de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een mening te geven over het besluit.