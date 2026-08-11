Nieuwe loods gepland aan Boonhof in Neerkant

De gemeente Deurne heeft een aanvraag ontvangen voor het herbouwen van een loods aan Boonhof 3 in Neerkant. Het verzoek is op 6 augustus ingediend en wordt beoordeeld volgens de standaard procedure.

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De aanvraag betreft het opnieuw bouwen van een loods op het adres Boonhof 3, 5758RC Neerkant. Het project wordt geregistreerd onder nummer HZ-2026-1193 en omvat bouwactiviteiten en andere werkzaamheden volgens het omgevingsplan.

De gemeente heeft doorgaans acht weken nodig om een beslissing te nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of tijdelijk worden opgeschort als extra informatie nodig is. Meer details over de aanvraag zijn beschikbaar via de gemeente Deurne.