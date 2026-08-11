Beslistermijn verbouwing kantoor naar appartementen in Gemert verlengd

De gemeente Gemert heeft de beslistermijn verlengd voor de verbouwing van een kantoor met bovenwoning naar drie appartementen aan de Diederikstraat.

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Het gaat om het pand op Diederikstraat 10, 10a en 10b in Gemert. De verlenging van de termijn heeft betrekking op de aanvraag om het bestaande gebouw aan te passen en geschikt te maken als drie zelfstandige appartementen.

De aanvraag voor de verbouwing is op 28 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente. Het dossier wordt behandeld onder nummer 32508-2026. Voor wie meer wil weten, zijn de details in te zien via de bekendmakingen van de gemeente Gemert-Bakel.