Beslistermijn nieuwbouw De Mortel verlengd

De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor het bouwen van 19 nieuwbouwwoningen in De Mortel. Het gaat om woningen aan de St.-Antoniusstraat en De Koperen Hoorn. De aanvraag werd ingediend op 28 juli 2026.

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De aanvraag betreft het realiseren van 19 nieuwbouwwoningen op twee locaties in De Mortel: St.-Antoniusstraat 23, 25 en 27 en De Koperen Hoorn 1 tot en met 16. De gemeente Gemert-Bakel heeft besloten om de periode die nodig is om een besluit te nemen te verlengen. De aanvraag draagt het nummer 34584-2026.

Het verlengen van een beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Dit kan bijvoorbeeld komen door extra onderzoek of overleg. Het besluit is gepubliceerd op 28 juli 2026.