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Beslistermijn verlengd voor woningen op Gelind in Gemert
Vandaag om 10:15
De gemeente Gemert-Bakel heeft de beslistermijn verlengd voor de plannen om commerciële ruimtes op Gelind te transformeren tot woningen.
Het gaat om panden aan Gelind 2, 2a, 2b, 2c, 20, 20a, 20b en 20c in Gemert. De verlenging van de beslistermijn is op 27 juli 2026 officieel vastgesteld. Het dossier draagt het nummer 31923-2026.
De transformatie betreft het ombouwen van commerciële ruimtes naar woningen. Dit soort wijzigingen in bestemmingsgebruik wordt vaak gedaan om de vraag naar woningen beter te kunnen invullen.
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