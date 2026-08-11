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Tijdelijke woonunit geplaatst tijdens verbouwing in Waalre
Vandaag om 10:18
De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de August Sniederslaan. Dit is nodig vanwege de verbouwing van het woonhuis.
De vergunning heeft betrekking op een tijdelijke buitenplanse activiteit en is verzonden op 5 augustus 2026. Het adres waar de woonunit komt te staan is August Sniederslaan 7 in Waalre.
Het project omvat het plaatsen van een woonunit die gebruikt wordt terwijl het woonhuis verbouwd wordt. De gemeente heeft dit besluit genomen volgens een reguliere procedure en gekoppeld aan zaaknummer 1130862.
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