Truck en tractorpulling in Alphen krijgt vergunning

De evenementenvergunning voor Truck en tractorpulling in Alphen is verleend. Het evenement vindt plaats op 28 augustus aan de Oude Rielseweg.

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De vergunning voor het populaire Truck en tractorpulling-evenement in Alphen is op 27 juli verleend. Het evenement staat gepland voor zaterdag 28 augustus van twee uur ’s middags tot twee uur ’s nachts aan de Oude Rielseweg.

Bezoekers kunnen op deze dag genieten van trekkers en vrachtwagens die hun kracht en snelheid demonstreren. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat veel publiek trekt.