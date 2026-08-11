Vergunning verleend voor nieuwe kozijnen in Galder

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen aan de Smidshof 5 in Galder.

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Het besluit om de vergunning te verlenen werd op 7 augustus 2026 verzonden. Het gaat om werkzaamheden aan een woning op het adres Smidshof 5, 4855 AZ Galder.

Met deze vergunning mogen de bestaande kozijnen worden vervangen. Het is een standaard aanvraag die door de burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam is goedgekeurd.