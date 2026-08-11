Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Volkel

Er komt een gesloten bodemenergiesysteem aan de Vloetstraat 1B in Volkel. De melding is op 22 juli ontvangen door de gemeente Maashorst.

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Het systeem wordt aangelegd op het adres Vloetstraat 1B, 5408 PH Volkel. Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de warmte en kou uit de bodem om gebouwen te verwarmen of te koelen. Dit kan helpen bij het energiezuiniger maken van een pand.

Burgemeester en wethouders hebben de melding geregistreerd onder zaaknummer Z/511439 en DSO-kenmerk 2026072200237. Tegen dit soort meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.