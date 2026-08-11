Omgevingsvergunning voor mestbassin in Zeeland verleend

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor een mestbassin bij een veehouderij aan De Kuipersweg 6 in Zeeland. Het besluit is op dinsdag 11 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het mestbassin wordt opgericht op het terrein van een bestaande veehouderij in Zeeland. De vergunning heeft betrekking op het adres De Kuipersweg 6, met zaaknummer Z/511859. Belangstellenden kunnen het besluit en de bijbehorende stukken tot en met 22 september 2026 inzien.

Het besluit treedt direct in werking, ongeacht eventuele bezwaren. Een voorlopige voorziening kan aangevraagd worden bij de rechtbank Oost-Brabant als er sprake is van een spoedeisend belang. Hier zijn kosten aan verbonden.