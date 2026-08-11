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Tijdelijke werkwegen aangelegd in Oirschot
Vandaag om 10:32
De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor tijdelijke werkwegen aan Erica, Spottersweg en Dirk Noordhoflaan.
Op 7 augustus 2026 heeft de gemeente Oirschot toestemming gegeven voor het aanleggen van tijdelijke werkwegen op drie locaties: Erica, Spottersweg en Dirk Noordhoflaan. De vergunning betreft een speciale activiteit buiten het reguliere omgevingsplan.
De tijdelijke werkwegen kunnen ervoor zorgen dat de omgeving verandert. Het besluit van de gemeente is onderdeel van een omgevingsvergunning en heeft als kenmerk 082382453. Voor deze vergunning geldt een inzageperiode van zes weken.
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