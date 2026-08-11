NAC-fans pikken beperkingen niet langer en boycotten uitduel met Roda JC

Verschillende supportersgroepen van NAC Breda roepen fans op om de uitwedstrijd op vrijdag 28 augustus tegen Roda JC te boycotten. Ze zijn boos omdat de Limburgse club slechts een half uitvak beschikbaar stelt en NAC-supporters verplicht met een buscombi naar Kerkrade te reizen. "Voor ons is de maat vol", zo valt te lezen op social media.

De oproep wordt op sociale media onder meer gedeeld door Fr0nt76, Stichting Vak G en de Breda Loco's. Volgens de supportersgroepen wordt de NAC-aanhang in Kerkrade opnieuw geconfronteerd met vergaande beperkingen, terwijl daar volgens hen geen aanleiding voor is. In het uitvak kunnen duizend supporters, maar NAC krijgt voor deze wedstrijd slechts vijfhonderd kaarten.

Geen incidenten bij vorig bezoek

Ook bij het vorige bezoek van NAC aan Kerkrade golden beperkingen voor de meegereisde supporters. Volgens de supportersgroepen verliep die wedstrijd zonder incidenten. Dat er nu opnieuw maatregelen worden opgelegd, zorgt daarom voor veel frustratie.

"Ondanks dat er toen geen incidenten hebben plaatsgevonden, worden we nu opnieuw collectief gestraft", schrijven de groepen. "Goed gedrag blijkt wederom geen enkele invloed te hebben op de maatregelen."