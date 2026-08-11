NAC-fans pikken beperkingen niet langer en boycotten uitduel met Roda JC
Verschillende supportersgroepen van NAC Breda roepen fans op om de uitwedstrijd op vrijdag 28 augustus tegen Roda JC te boycotten. Ze zijn boos omdat de Limburgse club slechts een half uitvak beschikbaar stelt en NAC-supporters verplicht met een buscombi naar Kerkrade te reizen. "Voor ons is de maat vol", zo valt te lezen op social media.
De oproep wordt op sociale media onder meer gedeeld door Fr0nt76, Stichting Vak G en de Breda Loco's. Volgens de supportersgroepen wordt de NAC-aanhang in Kerkrade opnieuw geconfronteerd met vergaande beperkingen, terwijl daar volgens hen geen aanleiding voor is. In het uitvak kunnen duizend supporters, maar NAC krijgt voor deze wedstrijd slechts vijfhonderd kaarten.
Geen incidenten bij vorig bezoek
Ook bij het vorige bezoek van NAC aan Kerkrade golden beperkingen voor de meegereisde supporters. Volgens de supportersgroepen verliep die wedstrijd zonder incidenten. Dat er nu opnieuw maatregelen worden opgelegd, zorgt daarom voor veel frustratie.
"Ondanks dat er toen geen incidenten hebben plaatsgevonden, worden we nu opnieuw collectief gestraft", schrijven de groepen. "Goed gedrag blijkt wederom geen enkele invloed te hebben op de maatregelen."
NAC heeft zich volgens de supportersgroepen nog verzet tegen de beperkingen. Zij hoopten dat Roda JC daarna alsnog zou besluiten om het volledige uitvak beschikbaar te stellen. Dat is niet gebeurd.
Supportersgroepen: grens is bereikt
Daarmee worden volgens de supportersgroepen veel mensen gedupeerd. "Helaas is besloten de beperkingen in stand te houden. Daarmee wordt honderden supporters opnieuw de mogelijkheid ontnomen om NAC te volgen."
Voor Fr0nt76, Stichting Vak G en de Breda Loco's is daarmee een grens bereikt. Ze roepen andere NAC-supporters op om uit protest helemaal niet naar Kerkrade af te reizen.
"Wij weigeren mee te werken aan een beleid waarbij supporters zonder aanleiding als probleem worden behandeld", schrijven ze. De groepen blijven daarom thuis en slaan de wedstrijd tegen Roda JC over.