Schapenhouderij en hondentherapie krijgen groen licht in Landhorst

In Landhorst is een vergunning verleend voor de bouw van een schapenhouderij, loonwerk, fourage en hondentherapie. Het besluit werd op 5 augustus genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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Op Klotweg 4B in Landhorst komt een schapenhouderij met aanvullende activiteiten zoals loonwerk, fourage en hondentherapie. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor op 5 augustus 2026 een omgevingsvergunning verleend.

Het besluit omvat toestemming voor werkzaamheden die afwijken van ruimtelijke regels en activiteiten met een beperkte invloed op het milieu. De vergunning is onderdeel van zaaknummer Z2023-00000914. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf woensdag 12 augustus 2026 tot en met woensdag 23 september 2026 in te zien.