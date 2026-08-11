Navigatie overslaan
Ontdek

Kozijnen en gevelbeplating vervangen in Boxmeer

Vandaag om 10:52

De gemeente Land van Cuijk heeft op 6 augustus een vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen en trespa gevelbeplating aan de Kloostertuin in Boxmeer.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit aan het pand op de Kloostertuin 2 in Boxmeer. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en heeft zaaknummer Z2026-00001939.

Met deze vergunning mogen de kozijnen en gevelpanelen vernieuwd worden volgens de regels van het omgevingsplan. Het besluit is definitief en verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.