Kozijnen en gevelbeplating vervangen in Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk heeft op 6 augustus een vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen en trespa gevelbeplating aan de Kloostertuin in Boxmeer.

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Het gaat om een bouwactiviteit aan het pand op de Kloostertuin 2 in Boxmeer. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders en heeft zaaknummer Z2026-00001939.

Met deze vergunning mogen de kozijnen en gevelpanelen vernieuwd worden volgens de regels van het omgevingsplan. Het besluit is definitief en verleend.