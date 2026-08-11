Vergunning aangevraagd voor spouwisolatie in Vierlingsbeek

In Vierlingsbeek is een vergunning aangevraagd voor spouwisolatie aan de Jenniskensstraat. De aanvraag is op 7 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk en wordt beoordeeld binnen acht weken.

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Het gaat om een aanvraag voor spouwisolatie aan een pand op Jenniskensstraat 4 in Vierlingsbeek. De gemeente Land van Cuijk behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Daarbij geldt een beslistermijn van acht weken, die indien nodig verlengd kan worden tot maximaal veertien weken.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005257. Het plan valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan van de gemeente.