Herinrichting Lage Raam tussen Mill en Sint Hubert goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het herinrichten van de Lage Raam, werkvak C tussen Mill en Sint Hubert. Het besluit werd op 6 augustus genomen.

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Het project betreft de Vaardijk van Mill tot de Hapseweg in Sint Hubert. Het herinrichtingsplan omvat werkzaamheden en bouwactiviteiten die onderdeel zijn van het omgevingsplan. De vergunning voor deze plannen is door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd.

De herinrichting van de Lage Raam zal bijdragen aan een vernieuwde en aangepaste infrastructuur in het gebied. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00004416 en is formeel vastgesteld.