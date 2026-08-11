Vergunning voor frietwagen nabij Dominicanenstraat in Langenboom

in Land van cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een mobiele friet- en snackwagen van Ons Friethuys op wielen BV. Het gaat om een standplaats nabij Dominicanenstraat 25 in Langenboom.

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Op 6 augustus 2026 is de vergunning verleend voor de verkoopwagen van Ons Friethuys op wielen BV. De locatie waar de wagen mag staan is vlakbij Dominicanenstraat 25 in Langenboom.

De vergunning is officieel goedgekeurd onder zaaknummer Z2026-00003801. Voorlopig mag de wagen daar snacks en friet aanbieden aan klanten.