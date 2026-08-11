Gehandicaptenparkeerplaatsen verplaatst in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten om twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Molenstraat in Cuijk te verplaatsen. Dit gebeurt vanwege de herinrichting van het parkeerterrein bij appartementencomplex Victor Hugo.

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De Molenstraat ligt binnen de bebouwde kom van Cuijk en is in beheer bij de gemeente Land van Cuijk. Door de herinrichting van het parkeerterrein bij het appartementencomplex Victor Hugo veranderen de locaties van de gehandicaptenparkeerplaatsen. De nieuwe plekken blijven binnen honderd meter van het pand en worden aangepast met grotere afmetingen om het in- en uitstappen makkelijker te maken.

Voor de uitvoering van deze maatregel is een officieel verkeersbesluit genomen. De gemeente heeft overleg gehad met de politie, die akkoord ging met het besluit. Het verplaatsen van de parkeerplaatsen wordt geregeld door de verkeersborden aan te passen.