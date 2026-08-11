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Ontheffing schenktijden verleend voor Sint Hubert
Vandaag om 10:52
De burgemeester van Land van Cuijk heeft een ontheffing verleend voor verruimde schenktijden op 16 januari 2027 in Sint Hubert.
Op 7 augustus 2026 heeft de burgemeester van Land van Cuijk besloten om een ontheffing te verlenen voor verruimde schenktijden. Dit geldt voor de locatie aan Wethouder Lemmenstraat 13 in Sint Hubert. Op 16 januari 2027 mag daar tussen één uur en twee uur ’s nachts alcohol worden geschonken.
Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00004596 en is definitief goedgekeurd. Bezwaarprocedures en verdere informatie over dit besluit vallen buiten de berichtgeving.
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