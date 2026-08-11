Bestemmingsplan woningen Peelstraat Wanroij vastgesteld

Het bestemmingsplan voor woningen aan de Peelstraat in Wanroij is vastgesteld. De voormalige varkenshouderij wordt omgezet naar burgerwoningen en er komen nieuwe woningen bij. Het plan ligt vanaf woensdag zes weken ter inzage.

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Het plangebied ligt ten zuiden van het dorp Wanroij, direct naast het bedrijventerrein Molenveld. Het gaat om percelen aan de Peelstraat waar de varkenshouderij is gesaneerd. Voormalige bedrijfswoningen worden burgerwoningen en er komen drie nieuwe kavels aan de westzijde van de straat. Daarnaast wordt een historische schuur omgebouwd tot woning.

Het bestemmingsplan kan van woensdag 12 augustus tot en met dinsdag 22 september 2026 worden ingezien. Dit kan digitaal via de website van de Omgevingswet of op het gemeentehuis in Boxmeer. Het plan treedt op 24 september in werking, tenzij er beroep wordt ingesteld en een voorlopige voorziening wordt aangevraagd.