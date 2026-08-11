Beleidsregels milieuzone Breda gewijzigd

Breda heeft de Beleidsregels ontheffingen milieuzone aangepast. De wijziging, die op 23 juni 2026 werd vastgesteld, is sinds de dag na bekendmaking van kracht.

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Burgemeester en wethouders van Breda hebben op 23 juni 2026 besloten om de Beleidsregels ontheffingen milieuzone te wijzigen. Het doel van de aanpassing is om de leefbaarheid te verbeteren en lucht- en geluidhinder te beperken. De milieuzone binnen de gemeentegrenzen heeft een selectief toelatingsbeleid voor voertuigen, dat wordt aangeduid met verkeersborden en specifieke onderborden.

De wijziging trad in werking op de dag na bekendmaking, zoals vastgesteld in artikel II van het besluit. Tegen het besluit tot wijziging van deze regels kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.