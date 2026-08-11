Onderdoorgang A58 in Bavel jaarlang gesloten voor auto's

Een deel van de Sint Annadreef en Royaaldreef in Bavel is vanaf woensdag gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze maatregel blijft tot augustus 2027 van kracht vanwege een constructieprobleem bij de viaducten van de A58.

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Rijkswaterstaat heeft in april ontdekt dat de viaducten van de A58 over de Royaaldreef in het Ulvenhoutse Bos risico lopen op instorting. Om dit te voorkomen zijn valbeveiligingsinstallaties en crashbuffers geplaatst, waardoor de onderdoorgang slechts 3,5 meter breed is. Dit is te smal voor een veilige doorgang van auto's, fietsers en voetgangers tegelijk.

Na onderzoek van verschillende verkeersscenario’s is besloten om het deel onder de viaducten alleen toegankelijk te maken voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Geersbroekseweg, Annevillelaan en Kraaijenbergsestraat. De tijdelijke verkeersmaatregelen duren naar verwachting één jaar, tot de definitieve reparatie is afgerond.

Woningen en bedrijven blijven bereikbaar via omleidingen. De gemeente Breda, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben omwonenden geïnformeerd en passende verkeersborden geplaatst. De veiligheid van weggebruikers en passagiers staat voorop bij deze maatregelen.