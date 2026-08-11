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Kermis Ulvenhout: vergunning verleend voor eind augustus

Vandaag om 10:56

De kermis in Ulvenhout heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van donderdag 27 augustus om één uur ’s middags tot en met maandag 31 augustus om elf uur ’s avonds in de Dorpstraat.

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De vergunning voor de kermis in Ulvenhout is verleend. Het feest wordt gehouden over een periode van vijf dagen, van donderdag 27 augustus tot en met maandag 31 augustus. De locatie is de Dorpstraat in Ulvenhout.

De kermis begint op donderdagmiddag om één uur en eindigt op maandagavond om elf uur. Het evenement is een vaste traditie in het dorp en trekt jaarlijks veel bezoekers.

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