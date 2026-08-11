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Tijdelijke bouwwerken voor Winter in Eindhoven op Markt

Vandaag om 10:58

Voor het evenement Winter in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor tijdelijke bouwwerken op de Markt. De aanvraag is op 7 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

In Eindhoven is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken tijdens het evenement Winter in Eindhoven. Het evenement vindt plaats op de Markt, en de aanvraag is op 7 augustus 2026 ontvangen.

De vergunningsaanvraag is ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag.

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