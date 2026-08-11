Tijdelijke bouwwerken voor Winter in Eindhoven op Markt

Voor het evenement Winter in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor tijdelijke bouwwerken op de Markt. De aanvraag is op 7 augustus 2026 ingediend.

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In Eindhoven is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van tijdelijke bouwwerken tijdens het evenement Winter in Eindhoven. Het evenement vindt plaats op de Markt, en de aanvraag is op 7 augustus 2026 ontvangen.

De vergunningsaanvraag is ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de ingediende aanvraag.