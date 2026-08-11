Propaanopslag gemeld aan Lekstraat in Oss

Bij Lekstraat 16 in Oss is een melding gedaan voor het opslaan van propaan.

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De gemeente Oss heeft een melding ontvangen voor het opslaan van propaan in een opslagtank. De locatie van deze opslag is Lekstraat 16, 5347 KV Oss.

De melding heeft het kenmerk DSO-2026070101319 en zaaknummer Z/509822. De gemeente ontving de melding op 1 juli 2026. Het opslaan van propaan valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.