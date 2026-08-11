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Nieuwe installaties op loskade in Veghel aangevraagd
Vandaag om 11:08
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van de installaties op de loskade aan De Amert 606 in Veghel. Het verzoek werd ingediend op 7 augustus.
De aanvraag betreft het vernieuwen van de installaties op de loskade aan De Amert 606 in Veghel. Dit verzoek is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3821. Volgens de standaard procedures wordt de aanvraag binnen acht weken beoordeeld. Deze termijn kan éénmalig worden verlengd met zes weken, of opgeschort indien aanvullende informatie nodig is.
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