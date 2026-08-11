Nieuwe installaties op loskade in Veghel aangevraagd

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het vervangen van de installaties op de loskade aan De Amert 606 in Veghel. Het verzoek werd ingediend op 7 augustus.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het vernieuwen van de installaties op de loskade aan De Amert 606 in Veghel. Dit verzoek is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3821. Volgens de standaard procedures wordt de aanvraag binnen acht weken beoordeeld. Deze termijn kan éénmalig worden verlengd met zes weken, of opgeschort indien aanvullende informatie nodig is.