Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op Markt in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen op de Markt in Veghel. Dit is aangevraagd door bewoners van de Deken van Miertstraat. Het medisch rapport toont aan dat korte afstand tot de woning noodzakelijk is.

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De gehandicaptenparkeerplaats komt in Veghel, op de Markt. Het verzoek is ingediend door bewoners van de Deken van Miertstraat 8-11. Een medisch rapport bevestigt dat de fysieke gesteldheid van een van de bewoners het nodig maakt om dichtbij de woning te parkeren. De bewoner beschikt over een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Vanwege de hoge parkeerdruk in het gebied is het voor de bewoner niet altijd mogelijk om dichtbij de woning te parkeren. Ook is er geen eigen parkeerruimte beschikbaar of de mogelijkheid om op eigen terrein parkeerplek te maken. Het verkeersbesluit treedt na bekendmaking direct in werking. De parkeerplaats wordt binnenkort ingericht.