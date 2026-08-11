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Paardenbak en schuilstal aangevraagd in Sint-Oedenrode

Vandaag om 11:08

In Sint-Oedenrode is een vergunning aangevraagd voor een paardenbak en schuilstal.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Meierijstad is op 7 augustus 2026 een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een paardenbak en schuilstal. Het gaat om een locatie aan de Slophoosweg 8 in Sint-Oedenrode.

De aanvraag wordt behandeld volgens de normale procedure. Binnen acht weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit, tenzij de termijn eenmalig met zes weken wordt verlengd of wordt opgeschort vanwege ontbrekende informatie.

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