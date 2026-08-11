Roosendaal stelt Omgevingsprogramma Centrum West vast

De gemeente Roosendaal heeft op 7 juli 2026 het Omgevingsprogramma Centrum West vastgesteld. Het programma bevat maatregelen en regels voor de transformatie van het gebied. Het doel is onder andere om het voorkeursrecht in het gebied te verlengen en de ontwikkeling van verschillende deelgebieden verder uit te werken.

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Het Omgevingsprogramma Centrum West is een onderdeel van de Omgevingswet en legt de plannen voor de transformatie van het plangebied vast. Het programma concretiseert beleid uit de omgevingsvisie, het ruimtelijk raamwerk en andere relevante documenten.

Met dit programma wil Roosendaal onder andere het voorkeursrecht in het gebied bestendigen. Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de verschillende deelgebieden binnen de kaders van het ruimtelijk raamwerk Centrum West, dat eerder door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het programma is een beleidsinstrument van de gemeente en tegen de vaststelling ervan kan geen bezwaar worden gemaakt. De documenten zijn digitaal in te zien via de gemeentelijke website en andere officiële platforms.