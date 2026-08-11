Darter Gian van Veen in Nieuw-Zeeland, maar zonder pijltjes

Darter Gian van Veen is aangekomen in Nieuw-Zeeland voor een darttoernooi, maar zonder koffer. De bagage van de 24-jarige darter uit Andel, met daarin zijn pijlen, shirts en broeken, staat nog op de luchthaven van Parijs.

"Zoals je kunt zien heb ik geen bagage", sluit hij zijn video af. "Onze koffers zijn nog steeds in Parijs. Het gaat even duren voordat ze er zijn. Hopelijk dinsdagavond, zodat we ze op woensdag hebben."

Van Veen vloog in totaal zo'n 30 uur via Brussel, Parijs, Doha en Adelaide naar Auckland. In een video op sociale media laat hij de reis zien en eindigt hij met beelden vanuit zijn hotelkamer. Daarin is te zien dat zijn bagage niet met hem is meegereisd.

Pijlen met speciale punt lastig te vervangen

Ook op X schreef Van Veen dat zijn koffers nog op de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs staan. "Ik heb ze voor het toernooi van dit weekend nodig", schreef hij. "Is er iemand die me kan helpen om ze zo snel mogelijk hier te krijgen?"

Dartpijlen mogen niet mee in de handbagage. Daardoor staat de darter nu aan de andere kant van de wereld zonder zijn vertrouwde dartspullen. "Mijn pijlen, shirt én broek: alles zit erin", zegt hij tegen het AD.

Vooral zijn pijlen heeft Van Veen hard nodig. "We zijn hier naar een dartshop geweest voor pijlen, maar ik heb een speciale punt op mijn pijlen die hier niet verkocht wordt", stelt hij in de krant. "Ik heb nu dus wel pijlen waarmee ik kan gooien, maar die zijn niet hetzelfde."

Eerder ook al koffer kwijt

Het is niet de eerste keer dat de bagage van de darter achterblijft op een vliegveld. "Maar dat was op de terugweg naar Nederland, dus dat was niet zo'n ramp", zegt hij in hetzelfde interview.

Van Veen doet vanaf dit weekend mee aan de New Zealand Darts Masters, onderdeel van de World Series of Darts. Na dat toernooi reist hij weer terug naar Australië, waar hij meedoet aan de Australian Darts Masters, het zesde en laatste toernooi van de World Series of Darts van 2026.