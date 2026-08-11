Werkzaamheden Vleutstraat in Best zorgen voor verkeersmaatregelen

Op 17 en 18 augustus voert Hurkmans namens Enexis werkzaamheden uit bij Vleutstraat 5A in Best. Dit gebeurt voor een nieuwe aansluiting op het netwerk. Op 18 augustus gelden verkeersmaatregelen om alles veilig te laten verlopen.

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Hurkmans voert in opdracht van netbeheerder Enexis op donderdag 17 en vrijdag 18 augustus werkzaamheden uit aan kabels en leidingen ter hoogte van Vleutstraat 5A in Best. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om een nieuwe aansluiting op het netwerk te realiseren.

Om de veiligheid van zowel de werkers als het verkeer te garanderen, zijn er op vrijdag 18 augustus verkeersmaatregelen van kracht. Zo wordt een halve rijbaan afgezet en zorgen verkeersregelaars voor een veilige doorstroming. Voetgangers en fietsers worden extra begeleid om het werkgebied veilig te passeren.

Minimale doorgang

De minimale doorgang voor het verkeer bedraagt 3,5 meter, zodat auto's en andere voertuigen het gebied kunnen blijven passeren. Direct omwonenden in het werkgebied worden door Enexis geïnformeerd over de werkzaamheden.

De werkzaamheden en maatregelen zijn tijdelijk en bedoeld om de nieuwe aansluiting zo snel en veilig mogelijk te realiseren.