Aangepaste openingstijden milieustraten in Oisterwijk en Haaren door hitte

De milieustraten in Oisterwijk en Haaren passen hun openingstijden aan vanwege de voorspelde hitte. Ook afvalcontainers moeten tot 1 september eerder aan de straat worden gezet.

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De milieustraten in Oisterwijk en Haaren werken deze week met aangepaste tijden. Dit is vanwege de hoge temperaturen die worden verwacht. Woensdag 12 augustus zijn beide locaties geopend van negen uur tot één uur ’s middags. In Oisterwijk gelden dezelfde aangepaste tijden ook op vrijdag 14 augustus.

Voor zaterdag 15 augustus zijn er nog geen wijzigingen bekend voor de milieustraat in Oisterwijk. Het advies is om het nieuws hierover in de gaten te houden. Voor de milieustraat in Haaren zijn er verder geen extra aanpassingen aangekondigd.

Containers eerder aan de straat

Ook voor het ophalen van afval is er een wijziging. Vanwege het hitteprotocol begint de Afvalstoffendienst eerder met de afvalrondes. Bewoners worden gevraagd hun containers tot 1 september vóór half zeven ’s ochtends aan de straat te zetten. Dit geldt ook voor zakelijke klanten van de dienst.

Door deze aanpassing kan het afval tijdig worden opgehaald, ondanks de hoge temperaturen. Meer details over het hitteprotocol zijn te vinden via de Afvalstoffendienst.