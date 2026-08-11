Proefsleuven langs Oude Rijksweg voor elektriciteitsnet

Vanaf woensdag graaft aannemer Hurkmans proefsleuven langs de Oude Rijksweg. Dit gebeurt in opdracht van Enexis Netbeheer ter voorbereiding op de versterking van het elektriciteitsnet.

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De werkzaamheden vinden plaats tussen 12 en 24 augustus op verschillende locaties langs de Oude Rijksweg. Het gaat om het graven van proefsleuven in de bermen, zodat de versterking van het elektriciteitsnet goed voorbereid kan worden.

Omdat de sleuven in de bermen worden gegraven, wordt er weinig hinder verwacht voor omwonenden en verkeer. Mocht er toch overlast ontstaan, dan worden betrokkenen op de hoogte gesteld. Ondernemers en bewoners langs de route krijgen later meer informatie over de vervolgwerkzaamheden.

Voorbereiding op grote klus

De proefsleuven vormen een belangrijke stap in de voorbereiding van de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Aannemer Hurkmans is verantwoordelijk voor zowel de proefwerkzaamheden als de uitvoering van de versterking op een later moment.

Enexis Netbeheer voert deze werkzaamheden uit om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken. Dit is noodzakelijk door de stijgende vraag naar energie en de overgang naar duurzame energiebronnen.