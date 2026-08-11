Maaiseizoen gestart in Vught en omgeving

In Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn de maaivoertuigen weer volop actief. De gemeente kiest bewust voor aangepast maaibeheer, waarbij sommige grasvelden vaker worden gemaaid en andere juist meer ruimte krijgen om te groeien.

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De gemeente Vught heeft het maaiseizoen officieel geopend. Dit betekent dat in Vught, Helvoirt en Cromvoirt de komende maanden maaivoertuigen aan het werk zijn. Toch worden niet alle grasvelden op hetzelfde moment of met dezelfde frequentie gemaaid. Dit maakt deel uit van een flexibel maaibeleid.

Bij dit aangepaste beheer kijkt de gemeente waar maaien het meest nodig is. Grasvelden langs wegen, bij speelplaatsen en op plekken waar goed zicht belangrijk is voor de veiligheid, worden vaker gemaaid. Andere grasvelden krijgen juist de kans om langer te groeien. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en is gunstig voor kruiden, bloemen en insecten.

Meer ruimte voor biodiversiteit

Het beleid is ontworpen om een balans te vinden tussen veiligheid en natuurbehoud. Door sommige gebieden minder vaak te maaien, ontstaan er meer mogelijkheden voor een gevarieerde flora en fauna. De gemeente vraagt bewoners om niet op het gras te parkeren, zodat de voertuigen overal goed bij kunnen.

Wil je weten hoe vaak het gras in jouw buurt wordt gemaaid? Op de interactieve maaikaart van Klimaatadaptief Vught kun je per locatie precies zien wat de planning is.