Vergunning verleend voor trimsalon in schuur in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het vestigen van een trimsalon in een schuur aan de Wethouder van de Lisdonkstraat. Het besluit is afgelopen donderdag genomen en verzonden.

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De vergunning maakt het mogelijk om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. De aanvraag voor de trimsalon werd op 29 mei 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1054101. Het besluit is op 6 augustus 2026 genomen en ook op die dag verzonden.

De trimsalon komt op het adres Wethouder van de Lisdonkstraat 4, in Goirle. Hiermee wordt een schuur op die locatie omgevormd tot een plek waar huisdieren kunnen worden verzorgd.