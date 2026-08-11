Omgevingsvergunning pluimveehouderij Huijbergen ingetrokken

De gemeente Woensdrecht heeft de omgevingsvergunning van Van Hooijdonk BV ingetrokken. Het bedrijf, gevestigd aan de Weg naar Wouw 38 in Huijbergen, stopt met zijn pluimveehouderij vanwege deelname aan de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV).

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Het besluit om de omgevingsvergunning in te trekken is op verzoek van Van Hooijdonk BV genomen. De vergunning, die betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, werd oorspronkelijk verleend op 1 december 2022. Het bedrijf heeft op 25 maart 2026 de intrekkingsaanvraag ingediend, waarna het besluit op 6 augustus 2026 is vastgesteld.

De gemeente Woensdrecht maakt bekend dat de beschikking en bijbehorende stukken vanaf dinsdag 11 augustus 2026 tot en met 22 september 2026 ter inzage liggen. Belangstellenden kunnen deze inzien bij de gemeente of digitaal via het officiële publicatieblad op officielebekendmakingen.nl.

Door deelname aan de LBV-regeling kiest Van Hooijdonk BV ervoor om de pluimveehouderij definitief te beëindigen. Dit is een regeling waarmee veehouders vrijwillig hun locatie kunnen sluiten om de stikstofuitstoot te verminderen.