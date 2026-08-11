Opslag gevaarlijke stoffen bij spoor Den Bosch-Vught gemeld

Bij het spoor tussen Den Bosch en Vught wordt opslag van gevaarlijke stoffen gemeld.

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Burgemeester en wethouders van Den Bosch hebben een melding ontvangen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking en goederen bij het spoor tussen Den Bosch en Vught. Deze melding is ingediend op 24 juni 2026.

Het opslaan van gevaarlijke stoffen kan gevolgen hebben voor de omgeving en wordt daarom geregistreerd. De melding heeft het DSO-kenmerk 2026062400952 en zaaknummer Z/508794. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.