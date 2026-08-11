Onderzoek borstkanker op parkeerterrein in Alphen

Op het parkeerterrein aan de Gaverenlaan in Alphen is een vergunning verleend voor een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Het onderzoek vindt plaats van begin oktober 2026 tot eind januari 2027.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 6 augustus 2026 verzonden en maakt het mogelijk om het onderzoek naar borstkanker uit te voeren op het parkeerterrein aan Gaverenlaan 6 in Alphen. Het onderzoek loopt over een periode van vier maanden.

Het parkeerterrein wordt ingericht als standplaats voor het onderzoek, waarbij vrouwen uit de omgeving de mogelijkheid krijgen om deel te nemen. Het onderzoek is onderdeel van een landelijk programma en richt zich op het vroegtijdig opsporen van borstkanker.