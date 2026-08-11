Vergunning verleend voor jubileum Ons Alphen-Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het 10-jarig jubileum van Ons Alphen-Chaam. Het evenement vindt plaats op 26 september aan de Leuvenlaan in Alphen.

Gevonden voor jou

Het feest ter ere van het 10-jarig bestaan van Ons Alphen-Chaam is gepland op zaterdag 26 september 2026. Het evenement duurt van twee uur tot vier uur ’s middags en wordt gehouden op de Leuvenlaan in Alphen.

De vergunning is afgelopen vrijdag, op 7 augustus, officieel verzonden. Het jubileumfeest moet volgens de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten verlopen.